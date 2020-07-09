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Средняя заработанная плата Аллы Дробинской, главврача Центральной городской больницы Бердска, составляет 194 000 рублей в месяц.

Сведения о зарплате главного врача были размещены на интернет-портале Минздрава Новосибирской области. Их можно найти на странице, где указываются данные о доходах медиков. Отмечается, что Юрий Краморов, бывший глава медучреждения, уволившийся летом прошлого года, получал около 100 000 рублей в месяц.

В местных СМИ напоминают, что Дробинская заняла пост главного врача больницы в середине августа предыдущего года. Краморов был уволен с должности после организации проверки ремонта корпусов медицинского учреждения. Причиной увольнения стали срывы сроков.

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