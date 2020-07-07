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НАТО собирается устроить в Чёрном море учения, для чего отправила в акваторию военно-морскую группу.

Согласно имеющейся информации, учения должны состояться в водах Болгарии, а также поблизости от Одессы. В учениях будут задействованы три корабля, принадлежащие Болгарии, а также американский эсминец и испанский фрегат.

Таким образом, как отмечается, корабли НАТО будут находиться всего лишь в 380 километрах от базы ВМФ РФ в Севастополе. Как отмечает капитан испанского корабля, проблем с Россией, несмотря на крайне непростые взаимоотношения между Москвой и Киевом, он не ожидает.

Кроме того, он подчеркнул, что Альянс учитывает влияние, которое Россия имеет в этих водах. При этом он заявил, что это несколько ограничивает передвижение в акватории.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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