НАТО собирается устроить в Чёрном море учения, для чего отправила в акваторию военно-морскую группу.

Согласно имеющейся информации, учения должны состояться в водах Болгарии, а также поблизости от Одессы. В учениях будут задействованы три корабля, принадлежащие Болгарии, а также американский эсминец и испанский фрегат.

Таким образом, как отмечается, корабли НАТО будут находиться всего лишь в 380 километрах от базы ВМФ РФ в Севастополе. Как отмечает капитан испанского корабля, проблем с Россией, несмотря на крайне непростые взаимоотношения между Москвой и Киевом, он не ожидает.

Кроме того, он подчеркнул, что Альянс учитывает влияние, которое Россия имеет в этих водах. При этом он заявил, что это несколько ограничивает передвижение в акватории.