Певица Настя Каменских поделилась в Instagram новым откровенным снимком, представ перед подписчиками в одном нижнем белье телесного цвета.

В кадре певица стоит спиной к зрителю в полуобороте, демонстрируя свои ягодицы. В публикации Каменских рассуждает о фигуре, спрашивая у подписчиков, согласны ли они с утверждением о том, что тело является отражением мыслей человека и внутренних ощущений.

Поклонники, в основном мужского пола, рассыпались в комплиментах фигуре певицы, а также выразили зависть фотографу. Многие согласились с утверждением Каменских о фигуре и отметили, что она является хорошим мотиватором для тренировок.

Однако часть подписчиков усомнились в правдивости фото, предположив, что перед публикацией оно было отретушировано. На это, в частности, указывает неестественно ровный цвет ягодиц Каменских.