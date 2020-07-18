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Певица Настя Каменских поделилась в Instagram новым откровенным снимком, представ перед подписчиками в одном нижнем белье телесного цвета.

В кадре певица стоит спиной к зрителю в полуобороте, демонстрируя свои ягодицы. В публикации Каменских рассуждает о фигуре, спрашивая у подписчиков, согласны ли они с утверждением о том, что тело является отражением мыслей человека и внутренних ощущений.

Поклонники, в основном мужского пола, рассыпались в комплиментах фигуре певицы, а также выразили зависть фотографу. Многие согласились с утверждением Каменских о фигуре и отметили, что она является хорошим мотиватором для тренировок.

Однако часть подписчиков усомнились в правдивости фото, предположив, что перед публикацией оно было отретушировано. На это, в частности, указывает неестественно ровный цвет ягодиц Каменских.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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