25-летняя девушка, для которой день свадьбы должен был стать самым счастливым в жизни, умерла прямо посреди банкета.

Торжественные мероприятия по поводу свадьбы проводились в одном из московских ресторанов. Во время праздника невеста успела сообщить, что чувствует себя плохо, и потеряла сознание. «Скорой помощи» спасти девушку не удалось. Ее смерть стала следствием остановки дыхания и анафилактического шока.

На помощь новобрачной прибыли сразу две бригады «Скорой» на реанимобилях. Они выполнили все необходимые для спасения действия, но они не увенчались успехом. Невеста умерла, так и не приходя в сознание.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они опрашивают гостей, стремясь как можно скорее выяснить все обстоятельства гибели девушки.