В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из Минусинска, водитель и пассажир получили травмы средней тяжести, но остались живы. Подъезжая к развязке, владелец автомобиля ВАЗ 2107 не сумел справиться с управлением, из-за чего машина задела бордюрный камень и перевернулась прямо на газон в кольце.

Прибывшие на место аварии ГИБДД, восстановили всю картину событий. Водитель и пассажир пострадали из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Их доставили в ближайшую больницу. Обследование показало, что водитель был пьян – в крови обнаружили 0,99 мг/л алкоголя.

В настоящий момент жизни пострадавших в аварии людей вне опасности. Однако владельцу автомобиля придется нести административную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Также он ответит за игнорирование требований безопасности (не пристегнутые ремни безопасности) и за разрушение объектов обустройства дорожной сети. Скорее всего в качестве наказания будет применен штраф и лишение права на управление автомобилем.