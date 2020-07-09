Решение об образовании поселка Троицкая гора принято на очередном заседании Законодательного собрания Ленобласти. Обсуждение данного вопроса было начато еще в 2012 году и сейчас, наконец, завершилось успешно. Новый поселок станет частью Низинского сельского поселения, что находится в Ломоносовском районе.

Площадь вновь созданного населенного пункта составляет чуть больше 287 гектаров. На его территории уже несколько лет ведется активная застройка. На данный момент построены бизнес-центр, автозаправка, торговый комплекс, имеется целый ряд жилых домов. В ближайшее время планируется возведение многоквартирных зданий, которое было заморожено в ожидании решения Законодательного собрания.

Наименование поселения произошло от церкви под названием Тройца. Первые упоминания о ней датированы далеким 1539 годом.

После положительного решения об образовании населенного пункта документы и материалы по нему пройдут экспертизу в Федеральной службе государственной регистрации. Однако поселок привлекает внимание уже сейчас – на его территории уже купили недвижимость почти 250 физических лиц и 13 компаний.