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На Камчатке, согласно информации, полученной от администрации Елизово, поблизости от обитаемых мест были замечены медведи.

Так, согласно имеющимся сведениям, троих хищников заметили поблизости от горы Морозная, а ещё один медведь был обнаружен рядом с городским кладбищем.

Их поисками занялись охотоведы и егеря, кроме того, в районах Елизово было начато патрулирование силами сотрудников правоохранительных органов.

Жителей города, а также гостей просят проявлять бдительность и осторожность в случае необходимости посещения указанных районах, а также не находиться в этих местах в вечернее и ночное время. Также напоминается о необходимости следить за местонахождением детей, и запрете на кормление хищников.

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