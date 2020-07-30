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В Башкирии мошенники наживаются на трёхлетней девочке, имеющей деформированное лицо.

Как сообщается, в Instagram распространяется рекламная запись о девочке по имени Вика, которая проживает в Республике Хакасия. Сообщается, что у неё деформировано лицо, и ей требуются деньги на проведение операции для изменения внешности. Количество просмотров рекламы уже более ста тысяч человек.

В действительности девочку зовут Соня, она проживает в Стерлитамакском районе Башкирии. В настоящее время им уже оказывается помощь – семью обеспечили двухкомнатной квартирой, девочку обследовали в Израиле и сделали ей операцию в Уфе.

Как отмечают волонтёры, обратившие внимание на рекламу мошенников, в настоящее время сбор средств не ведётся. Они выражают опасение, что люди уже могли перевести мошенникам деньги, и, когда узнают о произошедшем, сильно разочаруются во всех волонтёрах.

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