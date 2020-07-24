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Модель из Великобритании Деми Роуз поделилась новым снимком, на котором предстала в топе из полупрозрачной ткани с глубоким декольте.

Фото было опубликовано на странице в Instagram модели. 25-летняя Роуз облачилась в короткие “рваные” шорты из джинсы с завышенной талией, и топ ярко-красного цвета интересного и откровенного дизайна. Образ был дополнен сумочкой в тон, оригинальным металлическим поясом, выполненном в виде больших колец, а также распущенными волосами.

Отмечается, что кадр был сделан на Ибице на веранде ресторана. В подписи Роуз указала, что счастлива быть дома.

Поклонники в комментариях высказали восхищение внешнему виду модели, заявив, что она является самым прекрасным существом в Испании. Также некоторые поблагодарили её за то, что Роуз надела этот топ.

Футбол:
Реал Эстели – Лас Сабанас | Англия (люб) – Россия (люб) | Бразилия (люб) – Франция (люб) | Неймеген (люб) – Хераклес (люб) | Зволле (люб) – Рода (люб) | Манагуа – Дириянген | Бавария Мюнхен (SALAYYY) – ПСЖ (TAKA) |
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