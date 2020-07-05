Модель из Набережных Челнов Лия Ситдикова появилась на обложке номера Playboy, вышедшего в Южной Африке в июле.

Фотография также была выложена на официальной странице в Instagram издания, и на странице самой модели. В кадре Лия позирует, лежа в море на доске для сёрфинга. При этом девушка полностью обнажена.

Лия родилась в Набережных Челнах, затем её семья переехала в Казань. В возрасте её 15-ти лет они переехали в Москву.

Как сообщается, Лия в 2017 году стала победительницей конкурса на девушку года по версии российского журнала Playboy. В качестве приза она получила миллион рублей, и рад других подарков от спонсоров конкурса. Затем она приняла участие в съёмке нескольких клипов вместе с группой “Ленинград”, а также снялась в совместной фотосессии вместе с Егором Кридом.