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В своем Инстаграм-аккаунте актриса разместила фото дочери Ульяны с молодым человеком. Литвинова, не выставляющая напоказ личную жизнь, очень редко публикует подобные посты, поэтому снимок сразу же привлек внимание подписчиков.

Многие поклонники тут же решили, что это фото юной Ренаты, так как дочь очень похожа на маму. Но Литвинова и не пыталась сохранять интригу. В подписи к снимку она написала «Уля и Федя – русские в Бельгии», чем расставила все точки над «ё».

Ульяна совсем скоро отпразднует девятнадцатилетние. Девушка родилась в начале нулевых годов от брака Литвиновой с Л. Добровским. После развода супругов в 2007 году дочь осталась с матерью.

Брак с Добровским – не первое замужество актрисы. В 90-х годах она несколько лет жила с продюсером А. Антиповым, однако о подробностях личной жизни в тот период Литвинова не рассказывает публично.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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