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Ксения Собчак на своей странице в Instagram пожаловалась на то, что в этом году не может вылететь на отдых на море.

Собчак выложила архивную фотографию с моря со своим сыном от Максима Виторгана Платоном. В подписи она сообщила, что сын поинтересовался у неё, почему они ещё не отправились на море, и Ксения не знает, что ему ответить.

Так, она отметила, что её друзья сумели выбраться за границу, использовав иностранный паспорт, или улетев “по медицинским нуждам”. Сама же Ксения с сыном ходят в бассейн.

Из коронавирусной инфекции границы в настоящее время закрыты, и многие звёзды были вынуждены отказаться от своего привычного отдыха. Вместе этого они поехали на российские курорты, но сама Собчак пока что остаётся в Москве.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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