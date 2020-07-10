Ксения Собчак на своей странице в Instagram пожаловалась на то, что в этом году не может вылететь на отдых на море.

Собчак выложила архивную фотографию с моря со своим сыном от Максима Виторгана Платоном. В подписи она сообщила, что сын поинтересовался у неё, почему они ещё не отправились на море, и Ксения не знает, что ему ответить.

Так, она отметила, что её друзья сумели выбраться за границу, использовав иностранный паспорт, или улетев “по медицинским нуждам”. Сама же Ксения с сыном ходят в бассейн.

Из коронавирусной инфекции границы в настоящее время закрыты, и многие звёзды были вынуждены отказаться от своего привычного отдыха. Вместе этого они поехали на российские курорты, но сама Собчак пока что остаётся в Москве.