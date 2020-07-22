Российский космонавт О. Кононенко провел на борту МКС уникальный эксперимент. Он взялся напечатать на трехмерном принтере человеческий хрящ. И у него это получилось! Кононенко стал первопроходцем, так как в условиях космоса подобные опыты до сих пор никто не решался проводить. Впрочем, они и на земле являются редкостью.

Трехмерная печать является сегодня стремительно развивающимся направлением биоинженерии. Но до эксперимента Кононенко на космической орбите пытались печатать лишь хрящи животных, существенно отличающиеся от человеческих.

Опыт имеет огромное значение не только для науки, но и для космонавтики. Все дело в том, что длительное пребывание в условиях отсутствия земной гравитации негативно влияет на состояние хрящевых и костных тканей. 3D-печать дает возможность решить данную проблему максимально быстро и эффективно.

Эксперимент, проводился российским космонавтом в два этапа. На первом из них сфероиды из хондроцитов при комнатной температуре собирались в одну общую структуру. На втором этапе температура повышалась до 37 градусов, что привело к плотному соединению «шариков» друг с другом. Этот процесс занял чуть более 48 часов.