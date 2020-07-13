В информагентстве The Paper из КНР сообщают, что Россия не торопится менять свои ядерные бомбардировщики новыми стратегическими машинами из-за отсутствия финансов.

Согласно словам китайского специалиста Тана Цзюня, недавно возле берегов Аляски американский истребитель пятого поколения F-22 перехватил российский Ту-95, который был создан еще в эпоху СССР более 60 лет назад. По мнению автора статьи, воздушные ядерные силы России значительно устарели в сравнении с наземными и морскими, однако они все еще играют важную роль в сдерживании вероятных противников.

По этой причине РФ начала разработку нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который должен получить «стелс»-технологии и иметь конструкцию «летающего крыла». Его тестирования должны начаться через 3 года, а серийный выпуск – спустя 7 лет. Однако в китайском издании считают, что у России может не хватить средств на реализацию данного проекта.