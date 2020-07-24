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Правительство Кировской области приняло решение о продлении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, до 31 июля. В период карантина разрешается работать лишь предприятиям общепита, библиотекам, парикмахерским, фитнес-центрам и музеям, в которых соблюдаются установленные санитарные нормы.

В то же время до конца месяца остаются закрытыми СПА-салоны и бани, кинотеатры и общественные сауны, дискотеки и детские развлекательные центры. Решение по их открытию будет приниматься только на следующем заседании правительства.

Кроме того, власти региона запретили проведение любых массовых мероприятий – спортивных состязаний, концертов и прочих.

Подобные меры связаны с тем, что ежедневно на территории области тестирование помогает выявить более 50 зараженных. К примеру, сегодня их число достигло 58. Областные медучреждения справляются с приемом пациентов, так как коечный фонд для них составляет 1600 мест. Это существенно превышает нормы, установленные Министерством здравоохранения.

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