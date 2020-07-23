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Рамзан Кадыров ответил на множество возмущенных постов и высказываний в интернете по поводу своей фотографии с двумя пулеметами. Он сообщил СМИ, что оружие является собственностью Росгвардии и хранится в полном соответствии с установленными действующим законодательством и уставом требованиями.

«Я имею непосредственное отношение к воинской службе, поэтому время от времени провожу проверки, смотрю, в каких условиях содержится оружие и как с ним обращаются военнослужащие. Во время одной из таких проверок и было сделано фото», – заявил глава Чеченской республики.

Также он отметил, что «совершенно не стоит волноваться, что столь смертоносное оружие оказалось в моих руках. Я пехотинец, а как известно, пехотинцы – это лучшие военные специалисты». Заметим, что Кадыров не один раз называл пехотинцем и В. Путина, которого считает великим правителем России.

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