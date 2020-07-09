читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Французская модель Матильда Танто порадовала своих подписчиков новыми пикантными снимками в нижнем белье.

В кадре модель позирует на фоне бассейна, облачённая при этом не в купальник, а в комплект полупрозрачного нижнего белья с поясом для чулок. Наряд украшен многочисленными бантиками и узором в виде сердец. Образ Матильды дополнен лишь небрежно собранными в пучок волосами, и бокалом вина.

В подписи модель указала, что также на фото попали её друзья, занимающиеся тренировкой. Однако вряд ли кто-то из подписчиков обратил на них внимание – их взгляды были прикованы исключительно к Матильде.

Поклонники весьма высоко оценили публикацию модели и оставили в комментариях множество комплиментов её фигуре и красоте.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Рязани клиника была оштрафована за участие в сговоре на сумму более миллиона рублей

Рязанская клиника ООО “МЕДСИ+”, которая сейчас известна под названием ООО “Клиника МЕД+”,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.07.2020
  • читать 1 минуту

Через три года в Ленобласти собираются закрыть все мусорные полигоны

В Ленобласти к завершению 2023 году планируется закрыть все имеющиеся мусорные полигоны.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.07.2020
  • читать 1 минуту

Разоблачена новая мошенническая схема продажи мобильных телефонов

Представитель компании Forward Leasing В. Пителинский поведал о новом способе обмана покупателей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшой дождь, до 27 °C | Подольск: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |