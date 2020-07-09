Французская модель Матильда Танто порадовала своих подписчиков новыми пикантными снимками в нижнем белье.

В кадре модель позирует на фоне бассейна, облачённая при этом не в купальник, а в комплект полупрозрачного нижнего белья с поясом для чулок. Наряд украшен многочисленными бантиками и узором в виде сердец. Образ Матильды дополнен лишь небрежно собранными в пучок волосами, и бокалом вина.

В подписи модель указала, что также на фото попали её друзья, занимающиеся тренировкой. Однако вряд ли кто-то из подписчиков обратил на них внимание – их взгляды были прикованы исключительно к Матильде.

Поклонники весьма высоко оценили публикацию модели и оставили в комментариях множество комплиментов её фигуре и красоте.