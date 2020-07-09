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Израильские специалисты сообщили о том, как следует вести борьбу с вражескими БПЛА. По их мнению, необходимо уничтожать операторов, а не сами дроны.

Для выполнения данной задачи следует обнаружить командный центр. Специально для этого эксперты создали уникальный алгоритм, при котором определяется частота связи с беспилотником и траектория его вылета. Узнав примерное расположение оператора, командование отправляет на его уничтожение боевую авиацию.

По словам специалистов, при попытке сбить БПЛА можно выдать местоположение своих военных объектов или огневых рубежей. Если же атаковать оператора, то операцию можно провести максимально незаметно. Однако для вычисления его расположения необходимо разместить специальные датчики в зоне полета дронов. В рамках предварительных испытаний алгоритм смог указать нужные координаты в 78 процентах случаев.

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