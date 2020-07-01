Израиль намеревается провести ракетную атаку по окрестностям российской авиабазы “Хмеймим”.

Как сообщается, целью атаки будут являться проиранские силы, однако также будет проверена работа российских ЗРК “Триумф”. Из-за того, ракета, выпущенная Израилем, будет направляться в сторону авиабазы, военным придётся в любом случае отреагировать.

В настоящее время российские системы ПВО продемонстрировали себя в Сирии далеко не лучшим образом, что, в свою очередь, позволило Израилю провести множество атак. Однако сейчас Израиль собирается действовать в Сирии более жестко, но заявленные характеристики российских средств ПВО могут помешать. Поэтому они могут попытаться атаковать силы Ирана, но так, чтобы дать возможность задействовать С-400.

Впрочем, аналитики считают это предположение нелепым. Они отметили, что С-400 не предназначены для борьбы с дронами и небольшими ракетами. Если в Израиле пойдут на этот шаг, то речь пойдёт о применении ПВО “Тор” или “Бук”. В любом случае, это инициатива может стать наказуемой для Израиля.