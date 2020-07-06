По сообщению NYT, в Иране на одном из ядерных объектов сработало взрывное устройство. Все указывает на израильскую диверсию.

В минувший четверг от ОАЭИ, Организации атомной энергии Ирана, поступило сообщение о происшествии в Натанзе на строящемся заводе по обогащению урана. По информации от местных властей, на объекте было возгорание, при этом пострадавших и радиационных утечек нет.

По заявлению от представителя КСИР, Корпуса стражей исламской революции, поступило подтверждение об использовании взрывчатки в произошедшем инциденте. Судя по последним разведывательным данным, это было мощное взрывное устройство, установленное израильскими военными. Никакой информации о причастности Израиля к взрыву от его официальных лиц пока не поступало.