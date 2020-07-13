В китайском информагентстве Sohu сообщили о том, что Индия потеряла множество танков Т-90 российского производства, которые были переброшены к границам с Китаем.

Отмечается, что десятки боевых машин были потеряны индийскими военными в результате непогоды. В материале указывается, что на территории долины Галван прошли сильные дожди, приведшие к наводнениям. Российские танки не были готовы к подобному разгулу стихии – из-за воды у них вышла из строя электроника.

На данный момент времени Т-90 требуется полная замена электрической проводки. В статье нет точной информации о том, как много танков потеряла Индия. Китайские журналисты лишь отмечают, что сломались не менее трех десятков боевых машин.