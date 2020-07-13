читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском информагентстве Sohu сообщили о том, что Индия потеряла множество танков Т-90 российского производства, которые были переброшены к границам с Китаем.

Отмечается, что десятки боевых машин были потеряны индийскими военными в результате непогоды. В материале указывается, что на территории долины Галван прошли сильные дожди, приведшие к наводнениям. Российские танки не были готовы к подобному разгулу стихии – из-за воды у них вышла из строя электроника.

На данный момент времени Т-90 требуется полная замена электрической проводки. В статье нет точной информации о том, как много танков потеряла Индия. Китайские журналисты лишь отмечают, что сломались не менее трех десятков боевых машин.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Морская авиация России получит три самолета-амфибии Бе-200

Игорь Кожин, руководитель российской морской авиации, сообщил о том, что на вооружение… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Алтае мужчина напал на соседей с ружьем из-за земельных проблем

Мужчина 9 раз выстрелил в обидчиков из ружья, но так ни разу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мошенники в Подмосковье придумали новый способ обмана

ГУ безопасности Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества. Как сообщается, мошенники могут… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 13 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 13 июля – пасмурно, до 24 °C |