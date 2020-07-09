Китайско-индийская граница на спорной территории Ладакх расположена на высокогорье, поэтому Индия перебросила к ней вертолеты AH-64E Apache и истребители МиГ-29.

В информагентстве Military Watch отмечают, что индийские ВВС обладают несколькими преимуществами по сравнению с китайской боевой авиацией. К примеру, ее американские вертолеты лучше оптимизированы для проведения операций высоко в горах, а в плане боевой мощи они превосходят Z-10, изготовленные КНР.

Российские МиГ-29 были взяты из-за высокого потолка полета, который значительно превышает показатели французских Rafale. Су-30МКИ требуют длинные взлетно-посадочные полосы, поэтому они тоже остались не у дел.