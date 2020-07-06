Сергей Жуков поделился историей о первом гонораре коллектива “Руки вверх!”.

Артист принял участие в передаче “Судьба человека” на канале “Россия-1”. Как сообщил Жуков, их, тогда ещё практически никому не известную группу, наняли на “братание” двух преступных группировок в Уфе. Как заявил артист, за всё время существования группы это был наиболее страшный концерт.

У группы была песня “Бандито”, и им было сказано петь только её. Артистов привели в большой зал, где находился стол и ящики с водкой. Вскоре прибыли “гости”, и группа исполнила им песню. Затем приехали и паханы – самые главные, и песню пришлось повторить.

Как отметил Жуков, они не знали, выкинут их или заплатят. В итоге они всё же получили свой самый первый гонорар, который потратили на оплату своего продюсера.