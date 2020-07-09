Жители города Санкт-Петербург выразили слова благодарности врачам скорой помощи из Костромы за высокий профессионализм и дружелюбное отношение.

В одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте появилось сообщение от жительницы Северной столицы, вызвавшей скорую помощь в Костроме. Она отметила, что у нее заболел муж, поэтому она позвонила врачам. Вскоре к ней приехали медики, которые оказали ее супругу качественную медпомощь и при этом вели себя максимально вежливо.

Костромичи присоединились к обсуждению данного поста. Одна из местных жительниц отметила, что 4 раза вызывала скорую помощь, и каждый раз к ней приезжали настоящие врачи. Она поблагодарила их и похвалила питербурженку за позитивную новость.