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Жители города Санкт-Петербург выразили слова благодарности врачам скорой помощи из Костромы за высокий профессионализм и дружелюбное отношение.

В одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте появилось сообщение от жительницы Северной столицы, вызвавшей скорую помощь в Костроме. Она отметила, что у нее заболел муж, поэтому она позвонила врачам. Вскоре к ней приехали медики, которые оказали ее супругу качественную медпомощь и при этом вели себя максимально вежливо.

Костромичи присоединились к обсуждению данного поста. Одна из местных жительниц отметила, что 4 раза вызывала скорую помощь, и каждый раз к ней приезжали настоящие врачи. Она поблагодарила их и похвалила питербурженку за позитивную новость.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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