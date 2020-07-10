Известный шоумен Гоген Солнцев разместил на своей страничке в «Инстаграме» новый пост, в котором пожаловался на убежавшую от него престарелую супругу Екатерину Терешкович.

Согласно словам российского фрика, недавно он поссорился со своей женой, после чего та ушла в неизвестном направлении. В результате ему пришлось встречать День семьи без нее. Солнцев надеялся, что этот праздник будет особенным для них. Затем он спросил у поклонников, как они провели этот день.

Однако пользователи лишь посмеялись над отношениями шоумена и Терешкович, назвав их обычной постановкой. Но некоторые фанаты всерьез восприняли расставание Солнцева с супругой, выразив ему слова поддержки.