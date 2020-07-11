А.Курьяков, занимающий пост заместителя начальника Генпрокуратуры на Урале, сообщил, что гибель группы студентов на перевале Дятлова в 1959 году стала следствием схода снежной лавины.

В своем заявлении он полностью восстановил картину тех страшных событий. По его словам после схода лавины туристы спрятались от заносов за каменной грядой. Чтобы добраться туда, им потребовалось сперва разрезать палатку.

«Студенты действовали абсолютно правильно, но была еще одна причина, которая и привела к их смерти. Вернувшись обратно, туристы не сумели найти палатку и замерзли. Они отошли от своего временного пристанища на полсотни метров при том, что видимость после лавины составляла всего 16 м», – заявил чиновник.

Курьяков также поведал журналистам, что в ходе вновь возобновленного расследования использовались самые современные технологии, которых не было в распоряжении правоохранительных органов в начале 60-х годов. Кроме того, применялись новые технические средства, научные и юридические знания.

По словам Курьякова, проверка уголовного дела, которое вели следователи в 60-х годах, показала наличие нескольких грубых нарушений. Однако они никак не повлияли на конечный результат.

Напомним, что девять студентов, которые отправились в экспедицию под руководством Игоря Дятлова, в 1959 году погибли на Северном Урале. С тех пор выдвигались самые различные версии случившегося вплоть до паранормальных. Зимой 2020 года старое уголовное дело было возобновлено из-за многочисленных обращений родственников туристов.

«Сейчас проверка дела полностью закончена. По полученным выводам приняты соответствующие меры. Фактически, вопрос закрыт раз и навсегда», – резюмировал Курьяков.