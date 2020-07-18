Алессандра Амброссио, которой в апреле исполнилось 39 лет, взорвала Instagram своими фотографиями в обнаженном виде. На них модель известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret предстала перед подписчиками лишь в плавках и полосатом полотенце, слегка прикрывающем великолепную грудь. Также на одном из фото Алессандра просто прикрывает обнаженную грудь правой рукой, держа в левой яблоко. Снимки Амброссио на велосипеде сделал фотограф из США Мат Абадд.

Фотографии привели поклонников в неподдельный восторг. Многие из них признавались в вечной любви модели, а также многословно восхищались ее красотой. Мужчины засыпали Амброссио комплиментами, а женщинам осталось только скрипеть зубами из зависти к нестареющей знаменитости.

Уже в первые несколько часов фотография очаровательной обнаженной бразильянки набрала больше двухсот тысяч лайков.