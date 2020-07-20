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Борис Корчевников на своей странице в Instagram опубликовал фото с незнакомой женщиной.

В подписи к снимку Корчевников указал, что незнакомку зовут Наташа. Поклонники сразу же предположили, что у ведущего передачи “Судьба человека” наладилась личная жизнь, и Наташа является его возлюбленной. Сам же Корчевников характер отношений между ними не уточнил.

Подписчики в комментариях отметили, что Борис и Наталья смотрятся рядом очень гармонично, и они рады видеть его улыбающимся. Впрочем, некоторые отметили, что, возможно, фото сделано в студии, и пару связывают только рабочие отношения. Они попросили Бориса прояснить ситуация во избежание появления ненужных слухов. Кроме того, кое-кто заявил, что девушка и вовсе давно замужем, и с Корчевниковым они только работают вместе.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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