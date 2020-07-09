Филипп Киркоров принял участие в новом выпуске шоу Максима Галкина “Музыкалити”, во время которого рассказал о давно совершённой краже.

Так, в рамках передачи Галкин поинтересовался у исполнителя о том, совершал ли он когда-либо кражу. Киркоров в ответ на это честно сообщил, что однажды действительно кое-что украл, но это было уже очень давно, и больше он таких проступков не совершал.

Как оказалось, кража была совершена в аэропорту Сингапура около 32 лет назад, когда Киркоров был ещё начинающим и неопытным артистом. Он увидел в аэропорту золотой фломастер, который ему захотелось себе для автографов. На тот момент подобных вещей в магазинах было ещё не найти. В итоге он украл этот фломастер.

В оправдание себе Киркоров заявил, что подобные поступки могут происходить лишь в юношеском возрасте, а в зрелом это совершенно недопустимо.