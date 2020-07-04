ФАН высмеял Bellingcat за попытку подкупить сотрудников за 1000 евро

Интернет-издание Bellingcat прокомментировало материал Федерального агентства новостей (ФАН), в котором раскрыли факт антироссийской провокации иностранного ресурса – подкуп и запугивание журналистов ФАН.

Редакция ФАН предоставила доказательства давления на своих журналистов, проводившиеся в рамках информационной диверсии со стороны Bellingcat. Предположительно, активность британского ресурса связана с будущими президентскими выборами в Соединённых Штатах. Однако, журналисты интернет-издания заявили, что представленная ФАН информация якобы является фейком.

Свою позицию западное издание объяснило тем, что была совершена ошибка в нюансах работы представителей Bellingcat с иностранной аудиторией. Фамилия вербовщика тоже написана неправильно, а номер телефона Хьюса не соответствует его национальности.

Федеральное агентство новостей отреагировало на очередную информационную атаку, назвав 10 причин, почему «опровержение» Bellingcat ничего не стоит.

Во-первых, Bellingcat заявляет, что фамилия ван Хьюс произносится как ван Гюйс, поэтому иное написание якобы указывает не недостоверность представленных скриншотов.

ФАН отметил, что видимо некомпетентность Bellingcat загнала ван Хьюса в комплексы.

Кроме того, интернет-издание утверждает, что у Питера плохой русский язык, поэтому он обратился бы к носителю языка за помощью.

Впрочем, неофициальное обращение к журналистам ФАН в социальных сетях показывает, что ван Хьюс не нуждался в помощи специалистов. Ему на помощь пришел онлайн-переводчик. К слову, переводчик перевел его имя как Питер ван Хьюис, а не ван Гюйс.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда журналистам ФАН угрожают иностранцы, использующие Google Translate. Так, редакция агентства получала угрозы в письмах и СМС-сообщениях от киберкомандования ВС США, которые были написаны с помощью онлайн-переводчика. Но этого оказалось мало, поэтому подразделение Пентагона решило инициировать кибератаку на сервер офиса ФАН. Как итог, упавший сервер стал поводом для гордости в США, но ненадолго.

Впрочем, аргумент, что бельгийский номер не может принадлежать гражданину Нидерландов Питеру ван Хьюсу тоже не выглядит серьезным, так как расследования Bellingcat всегда строились на «биллинге».

Журналисты агентства также обратили внимание на то, что переписку в Twitter иноСМИ не попыталось опровергнуть. Ведь профиль настоящий, поэтому неважно как в переписке будет написана фамилия.

После этого, издание Bellingcat поспешило вывести коллегу из своей команды, объяснив это тем, что он не работает над антироссийскими материалами.

ФАН предположил, что интернет-издание просто отправило «нашкодившего журналиста» подальше, вот только хватит ли им смелости вписать псевдоним Гюйс в авторы?

Опубликованные ФАН данные об угрозах, заставили Bellingcat признать, что это не просто работа, а очередной заказ для заинтересованных лиц.

Кроме того, Bellingcat активно сотрудничает с интернет-изданием «Проект.медиа», которое известно своими вбросами и фейками. К слову, проект контролирует Михаил Ходорковский.

По словам журналистов ФАН, план информационной атаки был готов давно, не говоря уже о полученном финансировании.

Что касается расценок на подкуп россиян, то все довольно условно, так как Европа все еще стереотипно считает, что Россия «отсталая» и бедная страна. По логике Bellingcat каждый россиянин обрадуется подачке в размере 500-1000 евро.

По мнению ФАН, оправдаться Bellingcat не удалось. Некачественные опровержения и метод работы издания яркое тому подтверждение. Вбросы, подкуп, фальсификация данных, давление и угрозы – вот такой у Bellingcat подход к работе.

Федеральное агентство новостей заявило, что все угрозы в адрес сотрудников издания будут преданы огласке.

https://riafan.ru/1290754-kak-tebe-takoe-piter-van-khyus-10-prichin-pochemu-oproverzhenie-bellingcat-provalilos