Модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новой серией откровенных снимков.

В кадре 29-летняя модель предстала в полупрозрачной блузке нежно-розового цвета, под которой отчетливо было видно чёрный лифчик. При этом этот элемент нижнего белья также был выполнен из полупрозрачного материала. Сама Эмили позирует, лежа на розовом диване, её образ дополняет выразительный макияж и также розовая помада.

Поклонники весьма оценили фотосессию, назвав Ратаковски совершенством всего мира, просто потрясающей, и одной из лучших моделей. Также было отмечено, что Эмили всегда будет в тренде, и у неё всегда получается делать великолепные фото для социальных сетей. Кроме того, некоторые фанаты высказались и по поводу нового цвета волос модели, назвав его стильным.