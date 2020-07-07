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Елена Лекомцева ушла с должности главы транспортного департамента Нижнего Новгорода и перестала быть и. о. замглавы нижегородской администрации.

В местных СМИ сообщают о том, что чиновница решила покинуть занимаемые ей посты по собственному желанию. Неизвестно, с чем именно связан ее поступок. Отмечается, что она встала во главе ведомства весной 2019 года, заменив Елену Кузнецову, ушедшую в отставку в феврале того же года.

До того как возглавить дептранс, Лекомцева около одного года руководила «Нижегородэлектротрансом» и «Нижегородпассажиравтотрансом». Она покинула и эти руководящие должности.

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