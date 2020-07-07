Пользователи Сети углядели мистическое совпадение в смерти радиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского.

Как сообщается, спустя 40 дней после смерти Норкиной, стало известно о кончине Заграевского. При этом он умер из-за проблем с сердцем, на которые раньше у него никогда не было жалоб. Художник был весьма активным и его часто приглашали на телевидение.

Так, он был экспертом в некоторых выпусках передачи “Пусть говорят”. Норкина также часто появлялась на этой передаче, и пользователи Сети увидели в смертях двух экспертов шоу загадочное совпадение. Было предположено, что скандальная передача может быть каким-то образом проклята. Также было заявлено, что умирают люди, которые неугодны Виталине Цымбалюк-Романовской, и их как-то “втихую убирают”.

Впрочем, некоторые отметили, что ничего загадочного тут нет – и Норкина, и Заграевский были весьма эмоциональными людьми и пропускали истории гостей шоу через себя, из-за чего у них и могли возникнуть проблемы с сердцем.