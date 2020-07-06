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Алексей Кричевский, эксперт по финансам, рассказал про возможность противодействовать системе распознавания лиц и ее постоянно совершенствующихся технологиях.

По его словам, данная система хорошо помогает бороться с преступностью, но она также легко может стать инструментом для доступа к личной информации и проникновения в частную жизнь. На примере протестов в Гонконге отчетливо видно, что для инновационных систем распознавания лиц маска на лице совсем не является затруднением для поиска человека. В то же время в одном японском институте недавно были разработаны специальные очки, способные «ослеплять» камеры видеонаблюдения и при этом они практически незаметны для обычного человеческого глаза.

Многочисленные современные разработки всячески стараются обойти систему распознавания и бороться с ней, что неизменно ведет к ее стремительному развитию.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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