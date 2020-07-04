В ночь со 2 на 3 июля в центральной медсанчасти №38 в Сосновом бору родились сразу два малыша.

В медицинском учреждении, специально переоборудованном под актуальную ситуацию с лечением быстро распространяющегося коронавируса, появились на свет два ребенка. У обеих рожениц был подтвержден COVID19. В отделении все оказалось отлично подготовлено для родов с учетом ситуации: хирургическая операционная, родильный зал и палаты для матерей с ребенком.

На данный момент малыши и мамы чувствуют себя хорошо, за состоянием их здоровья пристально наблюдают врачи.