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В ночь со 2 на 3 июля в центральной медсанчасти №38 в Сосновом бору родились сразу два малыша.

В медицинском учреждении, специально переоборудованном под актуальную ситуацию с лечением быстро распространяющегося коронавируса, появились на свет два ребенка. У обеих рожениц был подтвержден COVID19. В отделении все оказалось отлично подготовлено для родов с учетом ситуации: хирургическая операционная, родильный зал и палаты для матерей с ребенком.

На данный момент малыши и мамы чувствуют себя хорошо, за состоянием их здоровья пристально наблюдают врачи.

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