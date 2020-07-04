ДТП с тремя машинами произошло в центре Волгограда

Вечером 3 июля на перекрестке улиц Двинской и Рокоссовского в Волгограде произошла автомобильная авария с участием трех машин.

ДТП было зафиксировано на камеры наблюдения. Судя по последним данным, в происшествии виновен водитель «Киа Рио», он столкнулся с легковым автомобилем «Лифан Солано». После столкновения Киа отбросило в стоявшую рядом на светофоре «Ладу Гранту». В ДТП пострадал водитель Лифана – его госпитализировали с травмой руки.

Машина пострадавшего, как видно из видео, получила больше всего повреждений.