читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вечером 3 июля на перекрестке улиц Двинской и Рокоссовского в Волгограде произошла автомобильная авария с участием трех машин.

ДТП было зафиксировано на камеры наблюдения. Судя по последним данным, в происшествии виновен водитель «Киа Рио», он столкнулся с легковым автомобилем «Лифан Солано». После столкновения Киа отбросило в стоявшую рядом на светофоре «Ладу Гранту». В ДТП пострадал водитель Лифана – его госпитализировали с травмой руки.

Машина пострадавшего, как видно из видео, получила больше всего повреждений.

ДТП с тремя машинами произошло в центре Волгограда

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Под Саратовом в реке Хопер было найдено тело мужчины

В Балашовском районе Саратовской области днём 1 июля в реке Хопер было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.07.2020
  • читать 1 минуту

В Ленинградской области продолжается “водная амнистия”

Жители Ленинградской области теперь могут официально зарегистрировать сделанные незаконно врезки в водопроводные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Один человек погиб после ДТП на трассе Чебаркуль — Миасс

В первый день июля на 4 километре трассы Миасс-Чебаркуль столкнулись два автомобиля… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи, 4 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 июля – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск, 4 июля – ясно, до 21 °C | Королев, 4 июля – ясно, до 32 °C | Подольск, 4 июля – дождь, до 24 °C | Армавир, 4 июля – небольшая облачность, до 29 °C |