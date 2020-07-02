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Известный телеведущий и врач Е. Комаровский опроверг практическую пользу для зрения как самой черники, так и препаратов на ее основе. Он заявил, что все составы, которые можно приобрести в любой аптеке – всего лишь пищевые добавки, которые не восстанавливают зрительные функции. Они не являются лекарствами, а их эффективность не подтверждена путем научных исследований.

В своем Инстаграм доктор Комаровский написал, что «изменить зрение к лучшему с помощью одной лишь черники или биологически активных добавок, содержащих экстракт этой ягоды, невозможно».

В то же время он призвал не отказываться от употребления черники, так как ягода является отличным источником витаминов. Она поднимает настроение и улучшает жизненный тонус, а также насыщает организм полезными микроэлементами. Вреда организму она уж точно не наносит. Даже в теории.

Улучшить же зрение, по мнению Комаровского, помогут не только специально предназначенные лекарственные препараты, но и полноценный отдых, здоровый сон, качественная пища и любовь.

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