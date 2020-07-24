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Учёные из Кембриджского университета выяснили, что, несмотря на то, что роды являются весьма болезненным процессом, примерно одна из ста женщин этой боли не чувствует.

В исследовании принимали участие женщины в больнице Адденбрука, которые рожали своего первого ребёнка естественным путём, не имея осложнений и не принимая обезволивающих. Отмечается, что у этих женщин также была выявлена более высокая устойчивость к жаре и холоду, а также к механическому давлению.

Как было выяснено, такими возможностями женщины обязаны редкому варианту гена KCNG4, который связан с повышенным болевым порогом. Этот ген помогает в выработке белка, контролирующего электрический сигнал, который проходит по нервным клеткам. Таким образом, ген действует подобно естественной эпидуральной анестезии.

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