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Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году половина ЦКАД должна начать работу.

ЦКАД, как заявил губернатор, весьма крупный и сложный проект президента, реализации которого мешает множество препятствий. Однако, несмотря на это, Воробьев выражает уверенность, что до завершения этого года удастся наладить работу половину ЦКАД.

Это, как отмечается, даст возможность снизить загрузку МКАД и уберёт из городской черты большегрузы. Кроме того, запуск ЦКАД поспособствует появлению новых экономических возможностей, что является весьма важным для всего города. Так, 25% ВРП приходится на торговлю.

Также Воробьев сообщил, что строительство всех требуемых развязок дороги должно осуществляться по графику и заканчиваться в срок.

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