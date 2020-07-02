Директора строительного лицея в городе Вольске подозревается во взяточничестве и коррупции. Сайт «Вольск.Ру» пишет, что против руководителя учреждения в настоящий момент возбуждено более десяти уголовных дел. 30 июня он взят под стражу, а в квартире и на рабочем месте проводились обыски.

Обвиняемому вменяется отъем денег у студентов, а также использование коррупционных схем – руководитель регулярно начислял необоснованные премии сотрудникам лицея, за что получал некую долю в виде «отката». Учащиеся рассказали также о том, что директор и его подчиненные вели себя с ними весьма расковано и делали предложения с явным сексуальным подтекстом.

Это не первый случай уголовного преследования опального руководителя. До 2017 года он занимал должность главы районного центра социального обслуживания. На этом посту Катков также был замечен в коррупции, но сумел избежать наказания. Сроки тогда получили бухгалтер и экономист, обвиненные в присвоении 2,5 миллионов рублей из государственного бюджета. Обвиняемый после скандала уволился и возглавил строительный лицей Вольска.

По всем фактам следственный комитет ведет тщательные проверки. Также учебное заведение проверяется и министерством образования региона.