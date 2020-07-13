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Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос уволилась с работы из-за неадекватной реакции на её внешность.

22-летняя девушка, как сообщается, сделала себе около десяти операций по изменению внешности, для того, чтобы походить на куклу Барби, на которой она буквально помешалась с самого детства. Менять себя она начала ещё с 17-ти лет. Так, она совершила две ринопластики, операции по увеличению груди и ягодиц, а также пластику лба и нижней челюсти.

Всего на преображение ушло 135 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12 миллионов рублей). Оплачивал операции её бывший муж. Останавливаться Барбара не планирует, и собирается сделать ещё одну ринопластику, а также удалить ребра, и ряд других операций.

Однако подобное изменение внешности привело к тому, что девушку зачастую перестали воспринимать всерьёз. Она была секретарём в приёмной, однако, по её словам, её внешность и обаяние сводили мужчин с ума, и ей пришлось уволиться.

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