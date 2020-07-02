Вечером, 1 июля, на съезде с Московского шоссе произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Mitsubishi и Chevrolet. В результате аварии 27-летняя жительница Рязани получила серьезный ушиб позвоночника, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас пассажирка находится в больнице, где ей оказывают помощь. Водители обоих авто отделались легким испугом.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении ул. Западной и Московского шоссе. Информация о нем сперва появилась в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань» в социальной сети Вконтакте. Очевидцы также выложили в интернет видеозапись с регистратора, на которой можно разглядеть, как именно произошла авария.

Пресс-служба УМВД региона подтвердила факт ДТП, однако подробностей пока нет. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют обстоятельства. Только после этого будет сделано официальное заявление для средств массовой информации.