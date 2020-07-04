Девушка без нижнего белья прошлась по Чите

Обнаженная девушка ходила по центру Читы и приставала к прохожим. Данная информация была опубликована в городском паблике социальной сети «ВКонтакте».

В группе сообщается, что скорее всего героиня сюжета находилась под воздействием наркотических препаратов. Она была без трусов, а на руках виднелись красноватые пятна, напоминающие кровь. Девушка вела себя неадекватно, приставала к прохожим, но агрессии не проявляла.

Официальных заявлений от УМВД по поводу этой прогулки не поступало. Очевидцы также утверждают, что полиции на месте происшествия тоже не было, поэтому официально оно никак не зафиксировано. Дальнейшая судьба девушки, прогуливающейся голышом, в настоящий момент неизвестна. Видео, подтверждающее факт прогулки в обнаженном виде, до сих пор находится в свободном доступе.