В реках и водоемах Самарской области за минувшие выходные утонули четыре человека. В результате было решено провести совещание, на котором присутствовал Олег Бойко, глава регионального МЧС.

За последние несколько дней температура в регионе поднялась до +36 градусов, поэтому многие жители направились к ближайшим озерам, рекам, прудам и водохранилищам. Однако немалое число людей выбирают неофициальные пляжи, которые не приспособлены для отдыха – купаться в них очень опасно.

Всего за двое суток в водоемах утонули четыре человека, причем три из них были несовершеннолетними. Вчера, 6 июля, спасатели смогли вытащить из воды мужчину, вывихнувшего плечо. Сотрудники МЧС собираются в ближайшее время провести разъяснительную работу среди отдыхающих самарцев.