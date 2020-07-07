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В реках и водоемах Самарской области за минувшие выходные утонули четыре человека. В результате было решено провести совещание, на котором присутствовал Олег Бойко, глава регионального МЧС.

За последние несколько дней температура в регионе поднялась до +36 градусов, поэтому многие жители направились к ближайшим озерам, рекам, прудам и водохранилищам. Однако немалое число людей выбирают неофициальные пляжи, которые не приспособлены для отдыха – купаться в них очень опасно.

Всего за двое суток в водоемах утонули четыре человека, причем три из них были несовершеннолетними. Вчера, 6 июля, спасатели смогли вытащить из воды мужчину, вывихнувшего плечо. Сотрудники МЧС собираются в ближайшее время провести разъяснительную работу среди отдыхающих самарцев.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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