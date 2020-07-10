Учёные провели первое в мире масштабное исследование, в ходе которого попытались выяснить, подвергается ли мозг подростков негативному воздействию излучения от мобильных устройств.

Ранее было высказано предположение, что у тех, кто постоянно использует беспроводные устройства, снижен объём головного мозга. Также учёные полагали, что хвостатое ядро мозга также может быть подвергнуто негативному излучению.

В исследовании задействовали около 2,5 тысяч подростков. В частности, им сделали МРТ. По итогам эксперимента было выяснено, что какая-либо связь между объёмом мозга и использованием смартфоном отсутствует.

Однако учёные заявили, что полностью исключить отсутствие такой связи они не могут, и необходимо более обширное и долговременное исследование.