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32-летняя жительница Улан-Удэ решила необычным способом бороться с тяжелым заболеванием. Чтобы справиться с раком, она уехала зимовать в лес.

Девушка поселилась на окраине села Хойто-гол, что находится в Тункинской районе. Там она собралась снять фильм, рассказывающий о борьбе с раком. Фокус повествования – борьба с ненастьем. В своей картине Зоя Ангаренова рассказывает, как справиться с отчаянием в подобной ситуации и перебороть смертельное заболевание.

Ранее Зоя сообщала в социальных сетях, что финал ленты будет снят в ходе путешествия по Долине вулканов.

Судя по странице девушки в социальной сети, ей уже удалось победить рак. Там она благодарит родных и врачей, труд которых закрепила своим смелым поступком – девушка подчеркивает, что полностью отказалась от вредных привычек. Столь эффективный результат в борьбе со смертельно опасным диагнозом, по ее мнению, был достигнут путем кардинальной смены образа жизни.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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