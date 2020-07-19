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В американском издании «Forbes» появилась публикация о российской подлодке «Краснодар», которая внезапно пропала из поля зрения воинских подразделений НАТО. В ней говорится, что субмарина вошла в Ла-Манш, а затем добралась до Лендс-Энда. С тех пор британские военные больше ее не видели.

Журналисты издания пишут о тех хитростях, которые все чаще использует Россия. «Краснодар» базируется в Черном море и, согласно Конвенции Монтре должна оставаться там постоянно. Однако в случае необходимости ремонта субмарина имеет право покинуть место постоянной дислокации. Именно этой лазейкой постоянно пользуется РФ», – сообщает Forbes.

По мнению журналистов, Россия отправляет суда на ремонт по надуманным поводам, чтобы осуществлять их переброску на глазах у всего мира. Отмечается, что субмарина идет в сопровождении буксира и не погружается под воду.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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