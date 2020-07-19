На сайте правительства Забайкальского края появилась информация о том, что практически все продавцы торговых центров «Центральный» и «Европейский» не носили медицинские маски.

Согласно словам Александра Бардалеева, заместителя председателя правительства Забайкалья, в указанных ТЦ была проведена проверка, в ходе которой были выявлены грубые нарушения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он добавил, что около 90 процентов всех продавцов не имели средств индивидуальной защиты.

В правительстве напоминают, что во всех магазинах, фитнес-залах, библиотеках и других общественных местах необходимо обязательно носить медицинские маски. Специальные группы контроля следят за соблюдением данных требований.