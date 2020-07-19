читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте правительства Забайкальского края появилась информация о том, что практически все продавцы торговых центров «Центральный» и «Европейский» не носили медицинские маски.

Согласно словам Александра Бардалеева, заместителя председателя правительства Забайкалья, в указанных ТЦ была проведена проверка, в ходе которой были выявлены грубые нарушения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он добавил, что около 90 процентов всех продавцов не имели средств индивидуальной защиты.

В правительстве напоминают, что во всех магазинах, фитнес-залах, библиотеках и других общественных местах необходимо обязательно носить медицинские маски. Специальные группы контроля следят за соблюдением данных требований.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Школьник из Сызрани почувствовал себя плохо во время сдачи ЕГЭ

Один из выпускников Сызрани пришел на государственный экзамен по физике с повышенным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Омской области раскрыта кража денег из церковного прихода

В Большереченском районе ведется следствие по факту кражи пожертвований. О преступлении первым… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Волоконовском районе нашли тело женщины со следами ожогов

В дорожном кювете рядом с селом Староивановка, что в Белгородской области, случайными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июля – пасмурно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 19 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июля – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июля – ясно, до 24 °C | Королев: погода, 19 июля – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 19 июля – ясно, до 30 °C |