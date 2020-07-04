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11 июля в Абу-Даби был запланирован поединок в рамках турнира UFC 251 между Гилбертом Бернсом из Бразилии и Камару Усманом из США.

Однако поединок был отменён из-за того, что у 33-летнего Бернса был получен положительный тест на коронавирусную инфекцию. В результате он был отстранён от участия в турнире UFC 251. Кроме того, положительные тесты на коронавирус были получены у его брата и тренера.

Как сообщил Бернс на своей странице в Twitter, бой был отменён из-за его плохого самочувствия. Однако он не уточнил причин проблем со здоровьем. Новая дала поединка в настоящее время неизвестна.

Отмечается, что на счету Бернса 22 боя, из них 19 побед. У его соперника 16 поединков, из которых только одно поражение.

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