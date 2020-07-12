Астрономы Университета Восточной Англии сумели объяснить космическую вспышку GW170817, которая была замечена в августе 2017 года.

Как сообщается, тогда была зарегистрирована волна, произошедшая от столкновения двух нейтронных звёзд. После столкновения произошла вспышка килоновой, а затем сильный гамма-всплеск и выброс очень большого количества вещества. Столкновение и последствия, как отмечается, происходили не по тому сценарию, который был разработан учёными раньше.

Астрономы сумели обнаружить систему нейтронных звёзд, где одна из них была значительно массивнее другой. Предполагается, что более крупный пульсар образовался первым, затем он захватил часть вещества другого пульсара, из-за чего получил больше импульса. В результате слияния двух таких разных нейтронный звёзд и выбрасывается больше горячего вещества, чем из-за слияния одинаковых звёзд.

Ранее учёные рассматривали лишь случаи слияния звёзд, одинаковых по массе.